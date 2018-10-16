В Совфеде оценили заявление экс-министра обороны Польши о «союзе» России и Германии против Европы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что Германия и Россия якобы совместно «хотят задушить» Варшаву и Центральную Европу.

«Очень часто, когда политики становятся бывшими, как, например, Мачеревич, они делают такие высказывания, которые нормальный политик себе не позволил бы», — сказал Джабаров.

По его словам, у Москвы и Берлина серьёзные экономические отношения, проверенные десятилетиями.

Что касается проекта газопровода «Северный поток — 2», то Россия и Германия неоднократно говорили, что это чисто экономический проект, напомнил сенатор.

«А если Польша переживает, что поменяются потоки, и поток, идущий с Украины, перестанет быть для них главным, то пусть не волнуются», — заявил Джабаров и добавил, что Москва исходит только из экономической целесообразности.

Ранее Мачеревич заявил, что если Польша хочет быть независимым государством, то вопрос как американских баз, так и «Северного потока» является ключевой задачей польской внешней политики.