Экс-министр обороны Польши заявил о «союзе» России и Германии против Европы

Бывший польский министр обороны Антони Мачеревич в интервью телеканалу TVP1 заявил, что Германия и Россия якобы совместно «хотят задушить Польшу и Центральную Европу».

«Сегодня у нас сложилась ситуация, когда Германия проводит политику союза с Россией, и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока», — сказал Мачеревич.

Также он заявил, что Москва и Берлин якобы хотят «задушить Польшу и Центральную Европу и навсегда поставить в зависимость от своей экономической и политической власти».

«Мы должны понимать, что, если мы хотим быть независимым государством, то вопрос как американских баз, так и «Северного потока» является ключевой задачей польской внешней политики», — отметил он.

Ранее в МИД России заявили, что обеспокоены размещением пусковых установок США в Румынии и Польше.