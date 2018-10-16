Установлена личность захватившего заложницу на вокзале Кёльна

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Полиция установила личность мужчины, захватившего заложницу на центральном вокзале Кёльна.
Установлена личность захватившего заложницу на вокзале Кёльна
  • Reuters

Как сообщает Die Welt, им оказался 55-летний выходец из Сирии, чьи документы были обнаружены на месте преступления.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник находится в больнице в состоянии комы.

По информации правоохранительных органов, мужчина находится в Германии с 2015 года, имеет статус беженца и разрешение на пребывание в стране. 

15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.

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