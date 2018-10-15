На месте захвата заложницы в Кёльне найдены документы на имя сирийца
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.
Согласно удостоверению личности, его владелец имел право находиться в ФРГ до середины 2021 года.
В правоохранительных органах подчеркнули, что личность преступника пока не установлена.
Там также отметили, что владелец найденных документов известен по различным правонарушениям, включая кражу и распространение наркотиков.
Ранее полиция Кёльна не исключила террористического следа в захвате заложницы.
15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить злоумышленника.