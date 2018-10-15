На месте захвата заложницы в Кёльне найдены документы на имя сирийца

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На месте захвата заложницы на вокзале в Кёльне обнаружены документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии.
На месте захвата заложницы в Кёльне найдены документы на имя сирийца
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Согласно удостоверению личности, его владелец имел право находиться в ФРГ до середины 2021 года. 

В правоохранительных органах подчеркнули, что личность преступника пока не установлена.

Там также отметили, что владелец найденных документов известен по различным правонарушениям, включая кражу и распространение наркотиков.

Ранее полиция Кёльна не исключила террористического следа в захвате заложницы.

15 октября злоумышленник взял в заложники женщину в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна. Полиции удалось обезвредить злоумышленника. 

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