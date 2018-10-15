В Кёльне не исключили версии теракта в деле о захвате заложника

Полиция Кёльна не исключает террористического следа в захвате заложницы на центральном вокзале города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

«Хочу сообщить, что расследование ведётся во всех направлениях, в том числе мы не исключаем версии о теракте», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна неизвестный взял в заложники женщину.

Впоследствии сотрудникам местной полиции удалось обезвредить преступника. Он и пострадавшая были госпитализированы.

Также некоторые СМИ передавали, что мужчина является сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН прокомментировал инцидент.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.