В Кёльне не исключили версии теракта в деле о захвате заложника
- Reuters
«Хочу сообщить, что расследование ведётся во всех направлениях, в том числе мы не исключаем версии о теракте», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что в аптеке на железнодорожном вокзале Кёльна неизвестный взял в заложники женщину.
Впоследствии сотрудникам местной полиции удалось обезвредить преступника. Он и пострадавшая были госпитализированы.
Также некоторые СМИ передавали, что мужчина является сторонником террористической организации «Исламское государство»*.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН прокомментировал инцидент.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.