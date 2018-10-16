В Теннесси найдены мёртвыми женщина и четыре ребёнка

В городе Колумбия (штат Теннесси), найдены мёртвыми женщина и её четверо детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

По словам окружного прокурора Брента Купера, погибшим детям было от 8 до 16 лет.

Предположительно, мать могла совершить самоубийство.

Шериф округа Мори Баки Роулэнд заявил, что дети (три девочки и один мальчик) находились на домашнем обучении. Ранее никаких сообщений о насилии или других инцидентах в доме не поступало.

Следователи работают на месте происшествия, выясняются его причины.

В январе сообщалось, что в США 16-летний подросток в канун Нового года убил членов своей семьи.