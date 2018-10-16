В Теннесси найдены мёртвыми женщина и четыре ребёнка

Короткая ссылка
В городе Колумбия (штат Теннесси), найдены мёртвыми женщина и её четверо детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
В Теннесси найдены мёртвыми женщина и четыре ребёнка
  • Reuters

По словам окружного прокурора Брента Купера, погибшим детям было от 8 до 16 лет.

Предположительно, мать могла совершить самоубийство.

Шериф округа Мори Баки Роулэнд заявил, что дети (три девочки и один мальчик) находились на домашнем обучении. Ранее никаких сообщений о насилии или других инцидентах в доме не поступало. 

Следователи работают на месте происшествия, выясняются его причины.

В январе сообщалось, что в США 16-летний подросток в канун Нового года убил членов своей семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить