Президент Египта призвал совместно бороться с терроризмом
- Reuters
«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы бороться с этими вызовами. Мы должны действовать скоординированно и использовать все возможности, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы противостоять террористической угрозе», — цитирует ТАСС ас-Сиси.
Президент Египта также отметил необходимость бороться с глубинными экономическими и социальными проблемами, которые ведут к подъёму экстремизма.
Ранее сообщалось, что замглавы российского МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили проблематику Ближнего Востока и Африки.