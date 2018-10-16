Президент Египта призвал совместно бороться с терроризмом

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил о необходимости совместно бороться с терроризмом.
Президент Египта призвал совместно бороться с терроризмом
  • Reuters

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы бороться с этими вызовами. Мы должны действовать скоординированно и использовать все возможности, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы противостоять террористической угрозе», — цитирует ТАСС ас-Сиси.

Президент Египта также отметил необходимость бороться с глубинными экономическими и социальными проблемами, которые ведут к подъёму экстремизма.

Ранее сообщалось, что замглавы российского МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили проблематику Ближнего Востока и Африки.

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