Богданов и посол Египта обсудили проблематику Ближнего Востока

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили проблематику Ближнего Востока и Африки.
Богданов и посол Египта обсудили проблематику Ближнего Востока
  • Каир / © РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. 

Отмечается, что Богданов принял египетского посла 8 октября по его просьбе.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес проблематике Ближнего Востока и Африки», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. 

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить