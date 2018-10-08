Богданов и посол Египта обсудили проблематику Ближнего Востока
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Отмечается, что Богданов принял египетского посла 8 октября по его просьбе.
«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес проблематике Ближнего Востока и Африки», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября.