Богданов и посол Египта обсудили проблематику Ближнего Востока

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили проблематику Ближнего Востока и Африки.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что Богданов принял египетского посла 8 октября по его просьбе.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога по представляющей взаимный интерес проблематике Ближнего Востока и Африки», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Россию в середине октября.