Мэттис прокомментировал слова Трампа о своей возможной отставке
Как сообщает пресс-служба Пентагона, об этом он сказал журналистам, которые попросили его прокомментировать слова Трампа о том, что Мэттис может вскоре покинуть команду американского лидера.
«Мне нечего сказать. Я в его команде, мы никогда не обсуждали возможность моего ухода. Как вы видите сейчас, мы продолжаем работать», — приводит его слова ТАСС.
Также Мэттис заявил, что он продолжает делать свою работу в Минобороны США.
Ранее Трамп рассказал о противоречиях с главой Пентагона, а также не исключил его уход в отставку.