Мэттис прокомментировал слова Трампа о своей возможной отставке

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что никогда не обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом возможность своей отставки.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, об этом он сказал журналистам, которые попросили его прокомментировать слова Трампа о том, что Мэттис может вскоре покинуть команду американского лидера.

«Мне нечего сказать. Я в его команде, мы никогда не обсуждали возможность моего ухода. Как вы видите сейчас, мы продолжаем работать», — приводит его слова ТАСС.

Также Мэттис заявил, что он продолжает делать свою работу в Минобороны США.

Ранее Трамп рассказал о противоречиях с главой Пентагона, а также не исключил его уход в отставку.