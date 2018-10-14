Трамп рассказал о возможной отставке Мэттиса

Американский президент Дональд Трамп рассказал о противоречиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также не исключил уход последнего в отставку.

Об этом глава государства сказал в эфире CBS. Отвечая на вопрос, не намерен ли Мэттис уйти в отставку, Трамп отметил: «Я не знаю, он мне не говорил».

При этом президент добавил, что у него с Мэттисом «отличные отношения».

«Однако, может быть, он уйдёт», — сказал Трамп.

Он добавил, что «однажды все уходят».

В сентябре Джеймс Мэттис призвал «отнестись с юмором» к появившейся в СМИ информации о его возможной отставке.

The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность увольнения Мэттиса после выборов.