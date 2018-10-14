Трамп рассказал о возможной отставке Мэттиса
- Reuters
Об этом глава государства сказал в эфире CBS. Отвечая на вопрос, не намерен ли Мэттис уйти в отставку, Трамп отметил: «Я не знаю, он мне не говорил».
При этом президент добавил, что у него с Мэттисом «отличные отношения».
«Однако, может быть, он уйдёт», — сказал Трамп.
Он добавил, что «однажды все уходят».
В сентябре Джеймс Мэттис призвал «отнестись с юмором» к появившейся в СМИ информации о его возможной отставке.
The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность увольнения Мэттиса после выборов.