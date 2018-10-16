СМИ: Гражданам США при оформлении визы в Россию придётся выбрать пол

Граждане США, которых в некоторых американских штатах признали третьим полом, при оформлении российской визы должны будут указать принадлежность к мужчинам или женщинам.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на российский дипломатический источник.

По его словам, при оформлении документов на визу российским консульским сотрудникам предписано руководствоваться только законодательством России. Он отметил, что «никаких исключений здесь быть не может».

«При этом у тех американцев, кто захочет обратиться за визой, проблем не возникнет. Им просто надо соблюдать российское законодательство», — сказал источник.

Другой источник отметил, что такая практика является обычной для выдачи виз по всему миру и «ни о какой дискриминации речи не идёт».

Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении.