Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах
- ©pixabay.com
«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — уточнил он.
The LGBTQ rights movement was born in NYC. Today, we're making history again in the fight for dignity and respect. https://t.co/TZikDlwGxa— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 9 октября 2018 г.
Отмечается, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка.
Он будет обозначать гендерную идентичность, не являющуюся женской или мужской.
В марте американский президент Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.