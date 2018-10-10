Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении. Об этом сообщается в Twitter политика.
Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах
  • ©pixabay.com

«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — уточнил он.

Отмечается, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка.

Он будет обозначать гендерную идентичность, не являющуюся женской или мужской.

В марте американский президент Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.

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