Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении. Об этом сообщается в Twitter политика.

«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — уточнил он.

The LGBTQ rights movement was born in NYC. Today, we're making history again in the fight for dignity and respect. https://t.co/TZikDlwGxa — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 9 октября 2018 г.

Отмечается, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка.

Он будет обозначать гендерную идентичность, не являющуюся женской или мужской.

В марте американский президент Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.