Билл Гейтс выразил соболезнования в связи со смертью Пола Аллена

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что скончавшийся соучредитель корпорации Пол Аллен был ему настоящим партнёром и другом. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на заявление Гейтса.

Основатель Microsoft отметил, что его «сердце разбито из-за смерти одного из самых давних и дорогих друзей».

«Пол был настоящим партнёром и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы», — приводит слова Гейтса телеканал.

Также он отметил, что вклад Аллена в мир технологий и филантропии будет жить ещё много лет.

Ранее стало известно, что Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет из-за осложнений онкологического заболевания.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft.

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