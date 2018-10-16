Билл Гейтс выразил соболезнования в связи со смертью Пола Аллена

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что скончавшийся соучредитель корпорации Пол Аллен был ему настоящим партнёром и другом. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на заявление Гейтса.

Основатель Microsoft отметил, что его «сердце разбито из-за смерти одного из самых давних и дорогих друзей».

«Пол был настоящим партнёром и другом с наших первых дней в школе Lakeside до нашего партнерства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы», — приводит слова Гейтса телеканал.

Также он отметил, что вклад Аллена в мир технологий и филантропии будет жить ещё много лет.

Bill Gates' statement on the death of fellow Microsoft co-founder Paul Allen: "He deserved much more time, but his contributions to the world of technology and philanthropy will live on for generations to come." https://t.co/KzlTc6FYEOpic.twitter.com/EsJzJzKkQl — ABC News (@ABC) 15 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет из-за осложнений онкологического заболевания.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft.