Умер соучредитель Microsoft Пол Аллен

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Один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет. Об этом информирует СNBС со ссылкой на заявление семьи Аллена.

Сообщается, что причиной смерти Аллена стало осложнение онкологического заболевания.

«Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день», — говорится в заявлении. 

В начале октября Аллен сообщил, что у него снова диагностирована лимфома.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft.

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