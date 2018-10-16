Умер соучредитель Microsoft Пол Аллен
Сообщается, что причиной смерти Аллена стало осложнение онкологического заболевания.
«Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день», — говорится в заявлении.
Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65 https://t.co/8RlErLDoca— CNBC (@CNBC) 15 октября 2018 г.
В начале октября Аллен сообщил, что у него снова диагностирована лимфома.
Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft.