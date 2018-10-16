Антонов анонсировал консульский выезд российских дипломатов в Сан-Франциско

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты совершат консульский выезд в Сан-Франциско в течение месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотим всех заверить, что сделаем всё возможное, чтобы нашим россиянам жилось здесь легче, мы будем делать более частые консульские выезды. И первое такое состоится буквально в течение одного месяца», — заявил Антонов.

Посол добавил, что российского генконсульства на западном побережье США не хватает не только как центра оказания консульских услуг, но и как центра коммуникации с политиками и бизнесом.

Он отметил, что Калифорния занимает особое место среди остальных американских штатов.

Ранее Антонов заявил о готовности России продолжать диалог с США.