Антонов заявил о готовности России продолжать диалог с США

Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Разговор был хорошим. Нацеленность президентов на укрепление международной безопасности очевидна. Вызывает лишь сожаление, что этот настрой не был реализован в конкретные дела», — приводит его слова РИА Новости.



Антонов отметил, что российская сторона рассчитывает, что Вашингтон «в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность».

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча лидеров США и России.