Антонов заявил о готовности России продолжать диалог с США
«Разговор был хорошим. Нацеленность президентов на укрепление международной безопасности очевидна. Вызывает лишь сожаление, что этот настрой не был реализован в конкретные дела», — приводит его слова РИА Новости.
Антонов отметил, что российская сторона рассчитывает, что Вашингтон «в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность».
Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным.
16 июля в Хельсинки состоялась встреча лидеров США и России.