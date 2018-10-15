Приговор россиянину Мартышеву перенесли в США на 19 апреля

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Дата вынесения приговора россиянину Юрию Мартышеву, обвиняемому в Соединённых Штатах в кибермошенничестве, перенесена с 19 октября 2018 года на 19 апреля 2019 года.
Приговор россиянину Мартышеву перенесли в США на 19 апреля
  • © VSilas Stein
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Алексея Тарасова.

«Вынесение приговора отложено на шесть месяцев — на 19 апреля 2019 года», — уточнил он.

При этом Тарасов добавил, что будет добиваться понижения срока приговора Мартышеву до пяти лет заключения.

По данным агентства, ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

В июле 2017 года стало известно, что гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного из Латвии в США, обвиняют по четырём пунктам: в тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам.

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