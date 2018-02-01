МИД рекомендует учитывать риски в связи с задержанием россиян за рубежом по запросу США

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, которые планируют поездки в США, взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что только в 2017 году были арестованы более десяти российских граждан.

«В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В. Лисова и П.Ю. Левашова, в Латвии — Ю.А. Мартышева, в Канаде — Р.Ф. Мансурова, в Греции — А.В. Винника», — уточнили в МИД.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал планирующим поездки в США россиянам привиться от гриппа.