МИД рекомендует учитывать риски в связи с задержанием россиян за рубежом по запросу США

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Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, которые планируют поездки в США, взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов», — говорится в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что только в 2017 году были арестованы более десяти российских граждан. 

«В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В. Лисова и П.Ю. Левашова, в Латвии — Ю.А. Мартышева, в Канаде — Р.Ф. Мансурова, в Греции — А.В. Винника», — уточнили в МИД.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал планирующим поездки в США россиянам привиться от гриппа.

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