Эксперт прокомментировал новый механизм введения санкций ЕС за применение химоружия

Доцент МГИМО политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новый механизм введения санкций Евросоюза за применение химоружия.

По словам эксперта, это не направлено против России, так как речь не идёт о конкретном государстве.

Как пояснил Топорнин, ЕС получит возможность в целом накладывать санкции на лица и организации, причастные к применению химоружия, независимо от их национальной принадлежности и местонахождения.

«Другими словами, механизм носит универсальный характер», — добавил он.

В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что новые санкционные инструменты Великобритания инициировала именно сейчас не случайно.

По его словам, «на Западе сложился негласный консенсус — возлагать вину на Россию, что бы она ни говорила».

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил новый механизм введения санкций ЕС за применение химоружия.