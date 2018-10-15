Эксперт прокомментировал новый механизм введения санкций ЕС за применение химоружия
- Reuters
По словам эксперта, это не направлено против России, так как речь не идёт о конкретном государстве.
Как пояснил Топорнин, ЕС получит возможность в целом накладывать санкции на лица и организации, причастные к применению химоружия, независимо от их национальной принадлежности и местонахождения.
«Другими словами, механизм носит универсальный характер», — добавил он.
В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что новые санкционные инструменты Великобритания инициировала именно сейчас не случайно.
По его словам, «на Западе сложился негласный консенсус — возлагать вину на Россию, что бы она ни говорила».
Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил новый механизм введения санкций ЕС за применение химоружия.