В посольстве рассказали о попытках Британии усилить санкционное давление на Россию

В посольстве России в Великобритании прокомментировали сообщения о том, что британское правительство активно продвигает в ЕС инициативу по введению новых санкций в отношении российских граждан, якобы имеющих отношение к использованию химоружия и осуществлению кибератак в Европе.

«Они (сообщения. — RT) свидетельствуют о том, что официальный Лондон, находясь на пороге выхода из Евросоюза, продолжает изыскивать любые возможности, чтобы напоследок сагитировать западноевропейцев нарастить санкционное давление на Россию и максимально осложнить на перспективу нормализацию российско-еэсовских отношений после брексита», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве заявили, что в отсутствие фактов британская сторона вынуждена оперировать инсинуациями, домыслами и бездоказательными утверждениями.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин также заявил, что обвинения в адрес Москвы в подготовке хакерской атаки на организацию не имеют под собой никакого основания.