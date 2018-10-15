Эксперт объяснил слова Трампа о «жёстких» переговорах в Хельсинки

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа в ходе интервью на телеканале CBS о том, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным были «очень жёсткими».

«Нужно принимать во внимание два момента: личность Трампа и международную обстановку и ситуацию в отношении с журналисткой. Трамп всегда любит хвалить себя: я самый лучший президент, я самый лучший и самый жёсткий переговорщик, нет никого, кто более жёсток с Россией, чем я. Если бы интервью было в другом контексте, он бы сказал: я лучший друг России. От Трампа ситуационно можно было ожидать и такого, если бы была другая ситуация. Но, во-первых, влияет конфронтационная позиция самой журналистки, во-вторых, Трампа опять спросили, почему он слаб в своей позиции в отношении России», — отметил Бышок.

Если бы Трамп пошёл по пути налаживания отношений с Россией, то его шансы на переизбрание существенно уменьшились бы, заявил эксперт.

«Есть консенсус внутри Демократической и Республиканской партий, что Россия — как минимум не друг. Другой консенсус — Трамп занимает слишком понимающую позицию в отношении России. Его позиция незавидная, он хотел бы наладить отношения с Россией, но если бы он продвигался по этой линии, то ухудшал бы отношения с собственным истеблишментом и партией. Его цель — переизбраться на следующий срок, поэтому логично, что он между Россией и своим переизбранием выбрал переизбрание», — заключил Бышок.

Ранее Трампу задали вопрос, почему он не критикует Путина. В ответ президент США заявил, что, напротив, его переговоры с российским коллегой были «очень жёсткими».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что летний саммит Путина и Трампа был жёстким, но остался в рамках дипломатических приличий.