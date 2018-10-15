СМИ: США мешают Ираку подготовить закон о выводе иностранных войск

Соединённые Штаты предпринимают попытки помешать подготовке в парламенте Ирака законопроекта о выводе иностранных вооружённых сил из страны, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник.

По данным канала, в Вашингтоне и в посольстве США в Багдаде в отношении иракских политических лидеров «предпринимаются активные шаги, направленные на блокирование компромиссного плана, предусматривающего внесение законопроекта о выводе всех иностранных войск из Ирака в середине 2019 года».

При этом, как подчёркивает источник, соответствующий законопроект «получит одобрение большинства в парламенте».

В сентябре сообщалось, что парламент Афганистана решил пересмотреть двустороннее соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами.