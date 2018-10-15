СМИ: США мешают Ираку подготовить закон о выводе иностранных войск

Короткая ссылка
Соединённые Штаты предпринимают попытки помешать подготовке в парламенте Ирака законопроекта о выводе иностранных вооружённых сил из страны, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник.
СМИ: США мешают Ираку подготовить закон о выводе иностранных войск
  • globallookpress.com

По данным канала, в Вашингтоне и в посольстве США в Багдаде в отношении иракских политических лидеров «предпринимаются активные шаги, направленные на блокирование компромиссного плана, предусматривающего внесение законопроекта о выводе всех иностранных войск из Ирака в середине 2019 года».

При этом, как подчёркивает источник, соответствующий законопроект «получит одобрение большинства в парламенте».

В сентябре сообщалось, что парламент Афганистана решил пересмотреть двустороннее соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить