Парламент Афганистана пересмотрит соглашение по безопасности с США

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Парламент Афганистана решил пересмотреть двустороннее соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами после недавних вспышек насилия в стране, сообщает 1TV News.

Как подчёркивает телеканал, действие соглашения, допускающего военное присутствие США в Афганистане, завершилось в 2014 году после кампании с участием НАТО.

Согласно договору, США могут оставить свои военные базы на территории страны.

Как отметил заместитель спикера нижней палаты парламента Афганистана, соглашение более не является эффективным. Он также обратился к парламентской комиссии по безопасности и обороне с призывом начать пересмотр договора.

Ранее телеканал NBC сообщал, что президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников совета безопасности своим интересом к предложению основателя частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, Эрика Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.

По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана и замене военнослужащих на частных военных.

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