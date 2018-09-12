Парламент Афганистана пересмотрит соглашение по безопасности с США
Как подчёркивает телеканал, действие соглашения, допускающего военное присутствие США в Афганистане, завершилось в 2014 году после кампании с участием НАТО.
Согласно договору, США могут оставить свои военные базы на территории страны.
Как отметил заместитель спикера нижней палаты парламента Афганистана, соглашение более не является эффективным. Он также обратился к парламентской комиссии по безопасности и обороне с призывом начать пересмотр договора.
Ранее телеканал NBC сообщал, что президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников совета безопасности своим интересом к предложению основателя частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, Эрика Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.
По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана и замене военнослужащих на частных военных.