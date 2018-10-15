Мэр Мюнхена прокомментировал результат СДПГ на баварских выборах

Мэр Мюнхена Дитер Райтер в разговоре с RT прокомментировал результат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на баварских выборах.

На выборах в баварский ландтаг, по предварительным данным, Христианско-социальный союз победил с 37,2% голосов, партия «Зелёные» получила 17,5%, «Свободные избиратели» — 11,6%, правая «Альтернатива для Германии» — 10,2%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 9,7%, Свободная демократическая партия — 5,1% голосов.

«В целом для СДПГ это горький вечер. Если бы я мог вам точно объяснить, в чём дело, то мы бы не допустили этих ошибок. Я думаю, что дело не в темах партии, так как они чётко соответствуют опросам, которые сегодня публикуются, — жильё, арендная плата, социальное обеспечение, экология. СДПГ в Баварии изучила эти темы вдоль и поперёк. Я считаю, основная проблема в том, что нам больше не верят, не считают нас способными сделать то, что мы говорим, то, что заложено в программе партии. К сожалению, это касается всей СДПГ. Скажу аккуратно: Берлин нам не смог помочь. Там многие решения принимались абы как, политики часто отступали назад. Безусловно, это не способствует усилению веры в партию», — заявил Райтер.

По его словам, это провал.

«Я уже много лет социал-демократ. Было много трудных времён, но столь трудных, как сегодня, ещё не было. Но мы справимся... Всё, что мы однажды сказали, должно быть выполнено. А если это невозможно, нужно задуматься о причинах и принять соответствующие меры», — добавил мэр Мюнхена.

Ранее глава АдГ Александер Гауланд и председатель баварского отделения АдГ Мартин Зихерт отметили, что довольны результатами партии.