СМИ: Смертность во Франции в 2017 году стала самой высокой за послевоенный период

Число умерших во Франции в 2017 году составило 606 тыс. — это самый высокий показатель за послевоенный период (с 1946 года). Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на данные французского института статистики Insee.

Как отмечается, за последние десять лет рост числа смертей в стране составил около 14%.

По данным статистики, возраст более половины умерших превышал 83 года.

Уточняется, что повышение смертности во Франции связано с увеличением числа пожилых граждан, ростом продолжительности жизни, а также с заболеваемостью гриппом.

При этом в Insee отметили, что за последние 50 лет сократилась младенческая смертность, в частности благодаря прогрессу в области медицины.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что одной из основных причин смертности во всём мире является чрезмерное употребление алкоголя.