СМИ: Смертность во Франции в 2017 году стала самой высокой за послевоенный период
- Reuters
Как отмечается, за последние десять лет рост числа смертей в стране составил около 14%.
По данным статистики, возраст более половины умерших превышал 83 года.
Уточняется, что повышение смертности во Франции связано с увеличением числа пожилых граждан, ростом продолжительности жизни, а также с заболеваемостью гриппом.
При этом в Insee отметили, что за последние 50 лет сократилась младенческая смертность, в частности благодаря прогрессу в области медицины.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что одной из основных причин смертности во всём мире является чрезмерное употребление алкоголя.