Антонов посетил церемонию поминовения русских моряков в Сан-Франциско

На морском кладбище Мэр-Айленд в Сан-Франциско прошла церемония поминовения русских моряков с участием посла России в США Анатолия Антонова.

«Сегодня мы вспоминаем нашу историю, историю российско-американского взаимодействия, российско-американского братства. Эта история длится более полутора веков, и сегодня как никогда важно помнить о том, что мы никогда не были врагами с Соединёнными Штатами Америки», — заявил он.

Антонов напомнил, что у двух стран нет «никаких территориальных претензий».

«Для нас очень важно быть вместе сегодня для того, чтобы не допустить кризиса, не допустить скатывания ситуации к тому краю, после которого разразится война», — добавил он.

Антонов указал на готовность России «к конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами для того, чтобы решить все существующие проблемы».

«Не один раз мы поддерживали американцев в очень трудную минуту. Для нас это очень важно, мы хотим сохранить память, мы хотим сохранить эти маленькие эпизоды большой истории российско-американских отношений. Вчера было большое мероприятие в рамках Форт-Росса, сегодня мы посетили здесь кладбище и возложили цветы к могилам наших восьми матросов. Верю, что мы найдём имена и других наших военных моряков, которые помогали США 170—150 лет назад», — сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что настанет время, когда «военно-морские корабли Российской Федерации прибудут в Сан-Франциско с визитом вежливости, с визитом дружбы».

«И между моряками Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки и моряками Военно-морского флота Российской Федерации вновь воцарит дружба, и мы вместе, плечом к плечу будем отстаивать независимость и безопасность Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки», — заключил Антонов.

Ранее Антонов принял участие в церемонии открытия и освящения Поклонного креста на православном кладбище Форт-Росс в Калифорнии.