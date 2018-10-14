Антонов принял участие в церемонии открытия Поклонного креста в Калифорнии

Посол России в США Анатолий Антонов принял участие в церемонии открытия и освящения Поклонного креста на православном кладбище Форт-Росс в Калифорнии.

Дипломат выразил благодарность властям Калифорнии и организациям российских соотечественников за поддержание кладбища.



«Сегодняшняя акция — открытие и освящение нового большого православного креста — это стремление передать потомкам весточку об одной из важных вех общей истории России и Америки», — добавил Антонов.

По его словам, указанное кладбище имеет большое «этнографическое и культурно-историческое значение» для многонациональной общности народов.

«Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом создания атмосферы доверия и взаимопонимания», — заключил он.

На кладбище Форт-Росс похоронены российские военные, служащие Российско-американской компании, промышленники, крестьяне, рабочие и другие.

В начале XIX века представители Российско-американской компании с Аляски совершили несколько экспедиций в Калифорнию.

В 1812 году они договорились с индейцами о передаче земель к северу от Сан-Франциско и основали на них Форт-Росс.

Подробнее — в материале RT.