Антонов принял участие в церемонии открытия Поклонного креста в Калифорнии

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов принял участие в церемонии открытия и освящения Поклонного креста на православном кладбище Форт-Росс в Калифорнии.
Антонов принял участие в церемонии открытия Поклонного креста в Калифорнии
  • РИА Новости

Дипломат выразил благодарность властям Калифорнии и организациям российских соотечественников за поддержание кладбища.

«Сегодняшняя акция — открытие и освящение нового большого православного креста — это стремление передать потомкам весточку об одной из важных вех общей истории России и Америки», — добавил Антонов.

По его словам, указанное кладбище имеет большое «этнографическое и культурно-историческое значение» для многонациональной общности народов. 

«Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом создания атмосферы доверия и взаимопонимания», — заключил он. 

На кладбище Форт-Росс похоронены российские военные, служащие Российско-американской компании, промышленники, крестьяне, рабочие и другие.

В начале XIX века представители Российско-американской компании с Аляски совершили несколько экспедиций в Калифорнию.

В 1812 году они договорились с индейцами о передаче земель к северу от Сан-Франциско и основали на них Форт-Росс.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить