Антонов принял участие в церемонии открытия Поклонного креста в Калифорнии
- РИА Новости
Дипломат выразил благодарность властям Калифорнии и организациям российских соотечественников за поддержание кладбища.
«Сегодняшняя акция — открытие и освящение нового большого православного креста — это стремление передать потомкам весточку об одной из важных вех общей истории России и Америки», — добавил Антонов.
По его словам, указанное кладбище имеет большое «этнографическое и культурно-историческое значение» для многонациональной общности народов.
«Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом создания атмосферы доверия и взаимопонимания», — заключил он.
На кладбище Форт-Росс похоронены российские военные, служащие Российско-американской компании, промышленники, крестьяне, рабочие и другие.
В начале XIX века представители Российско-американской компании с Аляски совершили несколько экспедиций в Калифорнию.
В 1812 году они договорились с индейцами о передаче земель к северу от Сан-Франциско и основали на них Форт-Росс.
Подробнее — в материале RT.