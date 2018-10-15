Эксперт оценил призыв Джонсона сопротивляться давлению ЕС на переговорах по брекситу

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который призвал сопротивляться давлению со стороны Евросоюза на переговорах по брекситу.

«Настроения в Великобритании весьма противоречивые. Страна практически разделена надвое. Одна часть выступает за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС, как было решено на референдуме 2016 года, и её выход был максимально жёстким, с обрывом всех связей. Другая, наоборот, категорически против выхода из ЕС и считает, если уж результаты референдума не изменить, нужно сделать брексит максимально мягким. Борис Джонсон — один из тех, кто считает, что раз уж Британия проголосовала за выход из ЕС, нужно выйти из Евросоюза и начать «с чистого листа» строить свою политику», — отметил Топорнин.

Он добавил, что основная идея плана Мэй состоит в том, чтобы сохранить для Великобритании возможность пользоваться льготами и привилегиями единого общего экономического рынка Евросоюза.

«Она хочет, чтобы товары и услуги беспошлинно обращались на территории Великобритании и Евросоюза, чтобы люди могли пользоваться благами свободного передвижения, в том числе в поиске работы. Мэй не хочет полностью выходить из общего рынка Евросоюза, потому что это грозит существенными потерями для местных бизнесменов и для экономики страны, ведь Великобритания пользуется возможностью поставлять товары и услуги на рынок с населением около шестисот миллионов человек, причём население это высокоплатёжеспособное», — пояснил Топорнин.

По словам эксперта, потеря рынка ЕС «страшна не только упадком экономики, но и потерей значимости финансовой столицы мира».

Ранее Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по брекситу.