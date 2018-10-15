Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по брекситу

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению со стороны Евросоюза на переговорах по брекситу. Об этом он заявил в своей статье, опубликованной в The Daily Telegraph.

«После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоит сопротивляться», — написал Джонсон.

Бывший глава МИД в очередной раз выразил недовольство правительственным планом по выходу из ЕС. По его мнению, Лондону следует заключить с Брюсселем договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.

Ранее Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.