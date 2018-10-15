Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по брекситу
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«После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоит сопротивляться», — написал Джонсон.
Бывший глава МИД в очередной раз выразил недовольство правительственным планом по выходу из ЕС. По его мнению, Лондону следует заключить с Брюсселем договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.
Ранее Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.