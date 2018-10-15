Глава МИД Британии считает возможным достижение соглашения по брекситу

Разногласия между Брюсселем и Лондоном на переговорах по выходу Великобритании из ЕС всё ещё остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант по прибытии на заседание глав МИД стран Евросоюза.

При этом Хант отметил, что сделка между Лондоном и Брюсселем возможна.

«Я считаю, что возможно достичь соглашения, на этой неделе или на следующей — никто не знает», — сказал министр.

В сентябре глава Минфина Великобритании Филип Хэммонд заявил, что считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.