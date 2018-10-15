Глава МИД Британии считает возможным достижение соглашения по брекситу
- globallookpress.com
При этом Хант отметил, что сделка между Лондоном и Брюсселем возможна.
«Я считаю, что возможно достичь соглашения, на этой неделе или на следующей — никто не знает», — сказал министр.
В сентябре глава Минфина Великобритании Филип Хэммонд заявил, что считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.