Обозреватель The National Interest заявил о поражении США в Сирии
- Reuters
- © Omar Sanadiki/File Photo
Он рассказал, что провёл в Сирии неделю, отметив, что «нет сомнений, кто здесь за всё отвечает».
По словам журналиста, в Дамаске проживает элита страны, город заполнен правительственными зданиями и силами безопасности, почти каждая улица украшена изображениями президента страны.
Бэндоу считает, что США ошиблись, сделав ставку на уход Асада, поскольку у него множество сторонников.
«Асад выиграл, Вашингтон проиграл», — подчеркнул он.
Кроме того, пишет он, американская сторона планировала сделать САР демократической и либеральной, но ни одна из группировок, поддерживаемых США, не смогла бы привести к такому результату.
Он указал на то, что США незаконно находятся на территории Сирии и не могут выступать против России и Ирана, которые сотрудничают с Асадом.
«Военные цели администрации Трампа превратились в чистую фантастику», — отмечает обозреватель издания.
По мнению Бэндоу, несколько лет назад мало кто мог подумать, что Асад сможет вернуть контроль над большей частью Сирии, однако к настоящему моменту ему удалось одолеть своих противников.
«Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению Вашингтона», — заключил он.
Ранее американский дипломат Роберт Вуд заявил, что США останутся в Сирии столько, сколько посчитает нужным Трамп.