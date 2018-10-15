Обозреватель The National Interest заявил о поражении США в Сирии

Сирийский лидер Башар Асад «выиграл, а Вашингтон проиграл», США следует прекратить своё вмешательство в дела Сирии. Об этом пишет обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.

Он рассказал, что провёл в Сирии неделю, отметив, что «нет сомнений, кто здесь за всё отвечает».

По словам журналиста, в Дамаске проживает элита страны, город заполнен правительственными зданиями и силами безопасности, почти каждая улица украшена изображениями президента страны.

Бэндоу считает, что США ошиблись, сделав ставку на уход Асада, поскольку у него множество сторонников.

«Асад выиграл, Вашингтон проиграл», — подчеркнул он.

Кроме того, пишет он, американская сторона планировала сделать САР демократической и либеральной, но ни одна из группировок, поддерживаемых США, не смогла бы привести к такому результату.

Он указал на то, что США незаконно находятся на территории Сирии и не могут выступать против России и Ирана, которые сотрудничают с Асадом.

«Военные цели администрации Трампа превратились в чистую фантастику», — отмечает обозреватель издания.

По мнению Бэндоу, несколько лет назад мало кто мог подумать, что Асад сможет вернуть контроль над большей частью Сирии, однако к настоящему моменту ему удалось одолеть своих противников.

«Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению Вашингтона», — заключил он.

Ранее американский дипломат Роберт Вуд заявил, что США останутся в Сирии столько, сколько посчитает нужным Трамп.