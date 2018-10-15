Правительство России одобрило проект соглашения о создании в ЕАЭС аналога МАК

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Правительство России одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, призванного заменить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Реализация Соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, формирование актуализированной в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, и подготовку соответствующих специалистов», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект данного соглашения был подготовлен по распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года в составе представителей государств ЕАЭС.

Ранее «Известия» сообщили, что в Евразийском экономическом союзе прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран.

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