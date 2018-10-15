Россия и США планируют собрать комиссию по делам военнопленных

Короткая ссылка
Очередное заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря комиссии с американской стороны Джима Коннела.

«28 ноября будет 22-я пленарная сессия нашей комиссии. Это будет в Вашингтоне в Национальном архиве», — заявил Коннел.

Он сообщил, что приглашения были отправлены десяти представителям России, среди них глава комиссии генерал-полковник Валерий Востротин, ответственный секретарь российской стороны совместной комиссии Андрей Таранов и бывший начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров.

Ранее сообщалось, что члены российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили венок к барельефу «Дух Эльбы» мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить