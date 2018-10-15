Россия и США планируют собрать комиссию по делам военнопленных

Очередное заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря комиссии с американской стороны Джима Коннела.

«28 ноября будет 22-я пленарная сессия нашей комиссии. Это будет в Вашингтоне в Национальном архиве», — заявил Коннел.

Он сообщил, что приглашения были отправлены десяти представителям России, среди них глава комиссии генерал-полковник Валерий Востротин, ответственный секретарь российской стороны совместной комиссии Андрей Таранов и бывший начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров.

Ранее сообщалось, что члены российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили венок к барельефу «Дух Эльбы» мемориала Второй мировой войны в центре Вашингтона.