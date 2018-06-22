Посол России возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне

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Российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.

«Мы собрались, чтобы вспомнить об одной из самых трагических дат в истории нашей родины. 21 июня в 9 часов вечера в Вашингтоне — это 22 июня 4 часа утра в Москве. В этот день 77 лет назад нацистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского союза», — передаёт его слова РИА Новости.

Как добавил дипломат, 22 июня стал для Советского Союза «днём испытания на прочность национального духа».

День памяти и скорби отмечается в день начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года).

Ранее m24 сообщало, что в четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня.

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