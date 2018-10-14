Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из Чечни в Париже

Посольство России в Париже проверяет сообщения СМИ о том, что в пригороде столицы Франции задержаны 23 чеченца по подозрению в рэкете.

«Мы получили эту информацию из СМИ. Сейчас мы её проверяем», — цитирует представителя дипломатического ведомства РИА Новости.

Как сообщила Le Figaro, в пригороде Парижа задержаны 23 выходца из Чечни, которые требовали деньги с людей, «следующих с Востока» и планировавших въехать в Париж. При этом, по данным газеты, месячный доход подозреваемых мог достигать €200 тыс.

Ранее посольство России в Турции направило запрос турецким властям в связи с задержанием российских граждан по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.