Посольство России запросило власти Турции о задержании россиян

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Посольство России в Турции направило запрос турецким властям в связи с задержанием российских граждан по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство»*.
Посольство России запросило власти Турции о задержании россиян
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.

«В связи с появившимися в турецких СМИ сообщениями о задержании российских граждан в Кайсери по подозрению в причастности к деятельности ИГ мы направили официальный запрос в компетентные органы страны с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания», — сказала она.

По её словам, посольство делает всё необходимое для выяснения обстоятельств дела.

Ранее стало известно о задержании в Турции двоих россиян. 

По некоторым данным, они были задержаны в составе группы людей, которых подозревают в связях с ИГ. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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