Посольство России запросило власти Турции о задержании россиян
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.
«В связи с появившимися в турецких СМИ сообщениями о задержании российских граждан в Кайсери по подозрению в причастности к деятельности ИГ мы направили официальный запрос в компетентные органы страны с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания», — сказала она.
По её словам, посольство делает всё необходимое для выяснения обстоятельств дела.
Ранее стало известно о задержании в Турции двоих россиян.
По некоторым данным, они были задержаны в составе группы людей, которых подозревают в связях с ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.