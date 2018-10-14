Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН оценил новые возможные санкции ЕС

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Nation News оценил новые возможные санкции Евросоюза против России.

«Британцы заинтересованы в санкциях ЕС против нас, пусть страна и выходит из Евросоюза», — сказал он.

По его словам, это традиционная политика Лондона против Москвы — не допускать нормальных отношений России с Францией, Германией и другими странами Европы.

Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН сказал, что не представляет, какие могут быть санкции против руководителей российских разведок.