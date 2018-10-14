Состоялась встреча президентов Татарстана и Египта

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Состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Состоялась встреча президентов Татарстана и Египта
  • РИА Новости

«Целью визита нашей делегации в Каир является изучение новых возможностей экономического сотрудничества в рамках российско-египетских отношений», — заявил Минниханов.

Президент Татарстана также рассказал о деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, Минниханов предложил ас-Сиси рассмотреть возможность проведения одного из заседаний группы в Египте.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии.

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