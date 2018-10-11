В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии

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Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Церемония подписания состоялась в рамках Пятого форума регионов Белоруссии и России.

«Полагаем, это соглашение послужит дополнительным стимулом для дальнейшего интенсивного продвижения белорусских товаров на внутреннем потребительском рынке Калининградской области и, соответственно, калининградской продукции в Могилёвской области», — отметила председатель облдумы Марина Оргеева.

Основной товарообмен между Калининградской областью и регионами Белоруссии происходит в сфере взаимных поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и стройматериалов.

Кроме того, областная дума заключила соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным советом депутатов.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.

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