В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии
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Церемония подписания состоялась в рамках Пятого форума регионов Белоруссии и России.
«Полагаем, это соглашение послужит дополнительным стимулом для дальнейшего интенсивного продвижения белорусских товаров на внутреннем потребительском рынке Калининградской области и, соответственно, калининградской продукции в Могилёвской области», — отметила председатель облдумы Марина Оргеева.
Основной товарообмен между Калининградской областью и регионами Белоруссии происходит в сфере взаимных поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и стройматериалов.
Кроме того, областная дума заключила соглашение о сотрудничестве с Гродненским областным советом депутатов.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.