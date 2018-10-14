Источник сообщил о достижении соглашения в ЕС по брекситу
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- globallookpress.com
«Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения», — рассказали агентству.
Ранее британский министр по делам брексита Доминик Рааб не исключил, что Лондон сможет достичь соглашения по условиям выхода страны из состава Европейского союза осенью 2018 года.
В сентябре глава Минфина Великобритании Филип Хэммонд заявил, что считает возможным достижение соглашения с ЕС по брекситу к началу ноября.