Захарова: Bellingcat не проводил расследования инцидента в Солсбери

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat не проводила расследования инцидента в Солсбери. По её словам, группа «слила» информацию, которая была получена перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.
Захарова: Bellingcat не проводил расследования инцидента в Солсбери
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Bellingcat не вёл никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее ресурс Bellingcat опубликовал расследование, якобы доказывающее связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей — Петрова и Боширова — с российскими спецслужбами. 

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