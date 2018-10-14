Трамп восхитился красотой внучки Елизаветы II принцессы Евгении
- Reuters
«Вчера принцесса Евгения из Йорка была действительно красивой невестой. Она прошла через многое и вышла победителем!» — написал Трамп в своём Twitter.
12 октября принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка.
Церемонию бракосочетания посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала на торжестве вместе со своим супругом принцем Филиппом.