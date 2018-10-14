Трамп восхитился красотой внучки Елизаветы II принцессы Евгении

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что принцесса Йоркская Евгения, которая 12 октября вышла замуж, была очень красивой невестой.
Трамп восхитился красотой внучки Елизаветы II принцессы Евгении
  • Reuters

«Вчера принцесса Евгения из Йорка была действительно красивой невестой. Она прошла через многое и вышла победителем!» — написал Трамп в своём Twitter.

12 октября принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка.

Церемонию бракосочетания посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала на торжестве вместе со своим супругом принцем Филиппом.

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