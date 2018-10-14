Трамп восхитился красотой внучки Елизаветы II принцессы Евгении

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что принцесса Йоркская Евгения, которая 12 октября вышла замуж, была очень красивой невестой.

«Вчера принцесса Евгения из Йорка была действительно красивой невестой. Она прошла через многое и вышла победителем!» — написал Трамп в своём Twitter.

12 октября принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка.

Церемонию бракосочетания посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала на торжестве вместе со своим супругом принцем Филиппом.