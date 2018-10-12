Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж

Принцесса Йоркская Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка, сообщает Sky News.

Церемония состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка — в мае в ней женился двоюродный брат Евгении принц Гарри.

Princess Eugenie shares a kiss with Jack Brooksbank after the couple married in St George's Chapel, Windsor.



👰🤵Follow the #RoyalWedding celebrations live here: https://t.co/Zm7KdDRooOpic.twitter.com/bnQM3iv9gc — Sky News (@SkyNews) 12 октября 2018 г.

Церемонию посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делавинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала со своим супругом принцем Филиппом.

28-летняя Евгения работает управляющим директором одной из лондонских галерей, 32-летний Бруксбэнк — представитель принадлежавшего актёру Джорджу Клуни бренда текилы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца супруги принца Гарри Меган Маркл.