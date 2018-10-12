Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж

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Принцесса Йоркская Евгения, внучка королевы Елизаветы II, вышла замуж за Джека Бруксбэнка, сообщает Sky News.
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж
  • Reuters

Церемония состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка — в мае в ней женился двоюродный брат Евгении принц Гарри.

Церемонию посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делавинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала со своим супругом принцем Филиппом.

28-летняя Евгения работает управляющим директором одной из лондонских галерей, 32-летний Бруксбэнк — представитель принадлежавшего актёру Джорджу Клуни бренда текилы.  

Ранее сообщалось, что в Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца супруги принца Гарри Меган Маркл.

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