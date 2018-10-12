Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж
- Reuters
Церемония состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка — в мае в ней женился двоюродный брат Евгении принц Гарри.
Princess Eugenie shares a kiss with Jack Brooksbank after the couple married in St George's Chapel, Windsor.— Sky News (@SkyNews) 12 октября 2018 г.
👰🤵Follow the #RoyalWedding celebrations live here: https://t.co/Zm7KdDRooOpic.twitter.com/bnQM3iv9gc
Церемонию посетили модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делавинь, актрисы Лив Тайлер и Деми Мур, актёр Стивен Фрай, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин. Елизавета II присутствовала со своим супругом принцем Филиппом.
28-летняя Евгения работает управляющим директором одной из лондонских галерей, 32-летний Бруксбэнк — представитель принадлежавшего актёру Джорджу Клуни бренда текилы.
Ранее сообщалось, что в Великобритании в сувенирных магазинах Букингемского дворца начали продавать копию помолвочного кольца супруги принца Гарри Меган Маркл.