ООН: При ударе в Йемене погибли 15 мирных жителей

Короткая ссылка
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что не менее 15 мирных жителей погибли и 20 получили ранения в йеменской провинции Ходейда в результате удара по микроавтобусам.
ООН: При ударе в Йемене погибли 15 мирных жителей
  • Reuters

«Сообщают по меньшей мере о 15 погибших и 20 пострадавших гражданских лицах в результате удара по их микроавтобусам в районе Джабаль эр-Рас в провинции Ходейда», — приводит РИА Новости заявление управления.

Раненые доставлены в больницы.

Кто нанёс удар, не уточняется.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить