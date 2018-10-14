ООН: При ударе в Йемене погибли 15 мирных жителей

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что не менее 15 мирных жителей погибли и 20 получили ранения в йеменской провинции Ходейда в результате удара по микроавтобусам.

«Сообщают по меньшей мере о 15 погибших и 20 пострадавших гражданских лицах в результате удара по их микроавтобусам в районе Джабаль эр-Рас в провинции Ходейда», — приводит РИА Новости заявление управления.

Раненые доставлены в больницы.

Кто нанёс удар, не уточняется.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе.