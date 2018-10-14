ООН: При ударе в Йемене погибли 15 мирных жителей
- Reuters
«Сообщают по меньшей мере о 15 погибших и 20 пострадавших гражданских лицах в результате удара по их микроавтобусам в районе Джабаль эр-Рас в провинции Ходейда», — приводит РИА Новости заявление управления.
Раненые доставлены в больницы.
Кто нанёс удар, не уточняется.
Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе.