В Лондоне белка посетила заседание экологического комитета

Сотрудник администрации Лондона Джилс Бродбент снял на видео белку, которая появилась на мероприятии, организованном экологическим комитетом парламента города. Об этом сообщает UPI.

В своём Twitter он отметил, что белка на заседании представила позицию дикой природы.

По словам очевидцев, животное выбегало из зала и забегало обратно около шести раз.

Отмечается, что участники встречи обсуждали в том числе степень воздействия деятельности аэропорта Хитроу на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.