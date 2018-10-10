В США женщину высадили из самолёта из-за белки

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Пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.
В США женщину высадили из самолёта из-за белки
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Guardian.

Женщина заявила, что боится летать, и добавила, что белка оказывает ей «эмоциональную поддержку».

По данным издания, на требования членов экипажа покинуть самолёт пассажирка ответила отказом, в связи с чем они были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые, в свою очередь, урегулировали ситуацию.

При этом уточняется, что все пассажиры самолёта также были вынуждены выйти из самолёта.

Отмечается, что рейс был задержан на два часа.

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