В США женщину высадили из самолёта из-за белки

Пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.

Об этом сообщает The Guardian.

Женщина заявила, что боится летать, и добавила, что белка оказывает ей «эмоциональную поддержку».

По данным издания, на требования членов экипажа покинуть самолёт пассажирка ответила отказом, в связи с чем они были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые, в свою очередь, урегулировали ситуацию.

При этом уточняется, что все пассажиры самолёта также были вынуждены выйти из самолёта.

Отмечается, что рейс был задержан на два часа.