В Пентагоне отказались раскрывать информацию о применении боеприпасов в Сирии

Коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют правилам ведения войны. Об этом заявили в Пентагоне.

Представитель ведомства отметил, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».

«Каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило об обстреле западной коалицией провинции Дейр эз-Зор в САР. По данным СМИ, военные использовали фосфорные боеприпасы.

Также сообщалось, что в результате удара авиации международной коалиции во главе с США погибли несколько мирных жителей.

Подробнее — в материале RT.