Эксперт оценил отношения России и Китая

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Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Китая.
Эксперт оценил отношения России и Китая
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Как напомнил эксперт, Москва и Пекин ещё никогда не сотрудничали в условиях одновременного давления со стороны Вашингтона, если не брать 1950-е годы.

«Потом уже начались разногласия, Мао Цзэдун за счёт своей антисоветской позиции сумел очень удачно договориться о партнёрстве с американским президентом Никсоном, и после этого у Китая почти все эти 40 лет были прекрасные отношения с Соединёнными Штатами», — сказал Ломанов.

По его словам, у России в этот период отношения с США были разными.

Эксперт добавил, что на уровне политического руководства интерес Москвы и Пекина друг к другу есть давно, и теперь к этому начинают приходить экономические элиты, которые осознали, что реальность западной модели глобализации не такая, какой казалась в 1990-е годы и в начале 2000-х годов.

В сентябре заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.

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