В Госдуме прокомментировали заявление главкома НАТО в Европе о готовности защищать Атлантику

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Марианна Чурсина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главкома объединённых сил НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о намерении продемонстрировать России способность альянса защищать Атлантику.
В Госдуме прокомментировали заявление главкома НАТО в Европе о готовности защищать Атлантику
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает. Весь военный потенциал России сейчас мобилизован на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке… А вот США, очевидно, намерены всё же подчинить себе Восточную Европу и под предлогом мифической угрозы от России наращивают своё военное присутствие», — сказал он.

Морозов также предположил, с какой целью делаются подобные заявления.  

«У страха глаза велики. Они стараются преподнести Россию как некую «милитаристскую державу», которая пытается покорить мир. Но мы выстраиваем свои отношения со всеми странами исключительно на доверительной и добрососедской основе», — подчеркнул депутат.

Ранее Кёртис заявил, что американский авианосец «Гарри Трумэн» примет участие в крупнейших со времён холодной войны учениях НАТО в Норвегии, чтобы продемонстрировать России возможности альянса.

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