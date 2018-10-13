Главком НАТО в Европе заявил о готовности альянса защищать Атлантику
- Reuters
«Это демонстрация нашего потенциала… Мы готовы, и мы защитим Атлантику», — сказал Скапаротти в интервью Sky News, отвечая на вопрос о том, какой посыл для Москвы несёт «Гарри Трумэн».
По его словам, Россия стала наращивать своё присутствие и модернизировать вооружённые силы, поэтому НАТО «должно продолжать подготовку, чтобы и дальше доминировать в боеспособности».
Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что манёвры НАТО станут фактором стабильности в отношениях с Россией.
Учения НАТО Trident Juncture 2018 пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.