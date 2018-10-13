Главком НАТО в Европе заявил о готовности альянса защищать Атлантику

Американский авианосец «Гарри Трумэн» примет участие в крупнейших со времён холодной войны учениях НАТО в Норвегии, чтобы продемонстрировать России возможности альянса, заявил главком объединённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти.

«Это демонстрация нашего потенциала… Мы готовы, и мы защитим Атлантику», — сказал Скапаротти в интервью Sky News, отвечая на вопрос о том, какой посыл для Москвы несёт «Гарри Трумэн».

По его словам, Россия стала наращивать своё присутствие и модернизировать вооружённые силы, поэтому НАТО «должно продолжать подготовку, чтобы и дальше доминировать в боеспособности».

Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что манёвры НАТО станут фактором стабильности в отношениях с Россией.

Учения НАТО Trident Juncture 2018 пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии.